Sarno, trovato in possesso di una pistola rubata: arrestato 33enne Operazione della Squadra Mobile e degli agenti del locale commissariato

La Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di di Sarno, all'esito di una perquisizione effettuata di iniziativa presso l'abitazione di G.G. (classe 1992) e la sede dell'azienda di trasporti nella sua disponibilità, ubicate a Sarno, ha tratto in arresto l'uomo per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.

In particolare gli agenti hanno rinvenuto, all'interno della cassettiera della scrivania ubicata nell'ufficio della società, una pistola semiautomatica marca "Beretta, calibro 7,65, avvolta in una busta di plastica.

Dai successivi approfondimenti è emerso che l'arma fosse provento di furto perpetrato in provincia di Potenza agli inizi del 2024. Pertanto il 33enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

All'esito della convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto alla cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.