Incidente stradale a Sala Consilina, grave un motociclista L'uomo, originario di Sassano, si è scontrato contro un'auto

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nella frazione Trinità di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

I dettagli

Un motociclista, originario di Sassano, è rimasto ferito in modo serio dopo essersi scontrato con un'autovettura. L'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a impattare contro un'auto. A seguito dello scontro, il centauro è scivolato sull'asfalto per diversi metri, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un'auto medica. Il motociclista è stato trasportato in condizioni critiche presso l'ospedale "Luigi Curto" di Polla.

Ferita, in maniera meno grave, anche la persona alla guida dell'autovettura coinvolta nell'impatto. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, ancora da chiarire, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina, coordinati dal capitano Salvatore Della Luna Maggio. L'incidente ha causato forti rallentamenti al traffico nella zona.