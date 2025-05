Scafati, brutale aggressione in strada. Aliberti: « Ribelliamoci tutti» «Provo vergogna da padre e da sindaco di questa città davanti a queste immagini»

Immagini di violenza inaudita sono state pubblicate sui social dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti che, con un post, ha denunciato quanto accaduto in via Niglio. Dal video si vedono numerosi ragazzi che colpiscono ripetutamente una persona, non fermandosi nemmeno quando la vittima del pestaggio è stesa sull'asfalto. Immagini finite in rete e su cui sono al lavoro i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

Durissima la presa di posizione del sindaco: «Queste sono le immagini di alcuni giovani scafatesi...quelli che spesso proteggiamo come genitori…quelli a cui consentiamo tutto nella vita…la nuova generazione?

No, non posso crederci. Questa è solo una piccola parte e non rappresenta certamente la maggioranza di quella che dovrebbe essere la futura classe dirigente di questo paese», l'affondo del primo cittadino.

«Provo vergogna da padre e da sindaco di questa città davanti a queste immagini violente, perché qui c’è il fallimento della famiglia, della scuola e delle istituzioni a tutti i livelli. Ribelliamoci a questo orrore, facciamo rete e costruiamo una comunità migliore. Bisogna assolutamente punire chi sporca con questi atteggiamenti l'immagine di una città. Scafati non è questa».