Incidente sul Sentiero degli Dei: 75enne scivola e finisce in ospedale L'uomo è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti questo pomeriggio sul sentiero degli Dei per un incidente che ha visto coinvolto un 75enne. L'uomo, di origini napoletane, all’altezza della mattonella 9 è precipitato a causa di una scivolata.

In breve tempo l’escursionista è stato raggiunto dall’equipe dell’elisoccorso 118 che ha provveduto a medicalizzarlo ed è stato poi evacuato in elicottero; i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, arrivati in loco, hanno collaborato con il tecnico di elisoccorso per il recupero dell’uomo ed hanno poi provveduto ad assistere la moglie dell’infortunato, riaccompagnandola fino a Bomerano.