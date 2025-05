Droga negli slip per il compagno detenuto: donna arrestata dalla Penitenziaria L'Uspp: complimenti alla professionalità degli agenti di Fuorni

Droga nascosta negli slip, che avrebbe provato ad introdurre nel carcere di Fuorni dov'è detenuto il compagno. Una donna è stata arrestata dalla Polizia penitenziaria di Salerno.

"Complimenti alla polizia penitenziaria del carcere di Salerno - commenta l'Uspp con il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo e il segretario regionale Ciro Auricchio - per l'arresto: la Polizia Penitenziaria è un corpo altamente specializzato in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all'interno delle carceri a Salerno, nonostante il cronico sovraffollamento e il deficit di organico, che si attesta sulle 70 unità in meno, riesce, seppure con grande sacrificio, a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".