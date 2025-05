Passeggero minaccia e insulta verificatrice su mezzo di Busitalia a Salerno I sindacati chiedono misure urgenti

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, a bordo di un autobus della linea 34 di Busitalia (Acciaroli–Agropoli–Battipaglia–Salerno), si è verificato un episodio di particolare gravità ai danni di una verificatrice in servizio. La lavoratrice, unica donna tra il personale di verifica dell’azienda senza guardie giurate al seguito, è stata oggetto di minacce e insulti da parte di un passeggero sprovvisto di titolo di viaggio. L’intervento di due addetti Busitalia e di due guardie presenti alla fermata di Mercatello ha evitato conseguenze peggiori.

I dettagli



A denunciare l’accaduto è Gabriele Giorgianni, segretario generale dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno:



“La collega è stata etichettata e verbalmente aggredita da un soggetto in evidente stato di agitazione. Solo la presenza fortuita di personale esterno ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Ciò che rende l’episodio ancora più grave – è il fatto che questa lavoratrice sia l’unico verificatore donna in servizio, e l’unica a non essere affiancata da una guardia giurata, a differenza di quanto previsto per gli altri operatori. È una disparità inaccettabile e pericolosa”.



L’autista del mezzo, resosi conto della gravità della situazione, aveva già valutato l’ipotesi di interrompere la corsa e allertare le forze dell’ordine.



“Ribadiamo con forza - hanno ribadito i vertici delle organizzazioni sindacali Autoferrotranvieri di Filt Cgil, Fit Cisl ugl autoferro e Faisa Cisal - la necessità di un immediato intervento da parte dell’azienda affinché venga garantita l’incolumità del personale viaggiante. Servono misure strutturali, non risposte estemporanee, perché chi lavora a contatto diretto con l’utenza merita rispetto e protezione”.



Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Ugl autoferro e Faisa Cisal, unite nel condannare fermamente l’accaduto, chiedono l’apertura di un tavolo urgente con l’azienda per affrontare il tema della sicurezza a bordo.



L’episodio ha destato preoccupazione tra i lavoratori del settore, in un contesto in cui la questione della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici torna a imporsi come tema prioritario.