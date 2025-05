Incidente tra auto e moto a Padula: grave un 27enne E' stato elitrasportato in ospedale a Salerno

Incidente stradale a Padula, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro.

I dettagli

Il 27enne del posto, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura guidata da un 57enne. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto all'ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sottoposto alle prime cure è stato poi trasferito in elisoccorso al Ruggi D'Aragona di Salerno.