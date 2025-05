Salerno, in arrivo la nave Solidaire: a bordo 252 persone, 98 sono i minori Lo sbarco è previsto per domani mattina tra le 7 e le 8

È previsto tra le 7 e le 8 di domani mattina l'arrivo nel porto di Salerno nella nave Solidaire con a bordo 252 persone soccorse in mare. Per la città d'Arechi sarà il 40esimo sbarco di migranti. Questa mattina in Prefettura si è tenuta una riunione operativa per definire la macchina dell'accoglienza e mettere in piedi i dettagli organizzativi.

Dei 252 migranti a bordo della Ong tedesca, 127 sono uomini adulti, 27 donne adulte, 98 sono i minori di cui 84 non accompagnati. Il prefetto Francesco Esposito, a margine dell'incontro, ha spiegato che 91 persone (di cui 35 saranno minori non accompagnate e 56 adulti) resteranno in Campania, mentre altri saranno ospitati dai centri di accoglienza di altre regioni.

Per la città di Salerno si tratta del 40esimo sbarco di migranti, un numero che conferma l'accoglienza e lo spirito solidale della città.