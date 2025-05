A Salerno sbarca la nave dei ragazzi, viaggiano da soli e scappano da guerre "La maggior parte sono somali, eritrei, provengono dal Mali"

Una nave piena di ragazzi, silenziosi in fila aspettano il proprio turno per scendere sulla banchina. Quando la nave si avvicina a terra salutano da lontano con le mani, come si fa dopo un lungo viaggio.

I dettagli

Sulla nave Solidaire attraccata questa mattina a Salerno con a bordo 252 migranti, i minori sono 98: quattro ragazze accompagnate, otto non accompagnate, due ragazzi accompagnati e 84 i giovani che viaggiano da soli.

Le dichiarazioni

"Il numero di minori non accompagnati - ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, Paola de Roberto - è molto elevato rispetto agli ultimi sbarchi. Si desume provengano dalla guerra perché la maggior parte sono somali, eritrei, provengono dal Mali. Sono comunque dati che vanno verificati, così come la loro età effettiva. Se superano i 14 anni verranno gestiti dalla Prefettura, altrimenti saranno in carico del Comune di Salerno. La maggior parte di loro rimarranno in Campania, altri tra Molise, Puglia. Quelli che rimangono in carico alle Politiche sociali, resteranno sul nostro territorio. Siamo in attesa di capire anche lo stato di salute. Abbiamo notizie di violenze su donne, uomini e sui bambini.

Dagli ultimi sbarchi questa è la prima volta che arrivano così tanti minori. È un dato che va analizzato anche con i mediatori per avere qualche informazione in più". "Noi - ha ribadito l'assessore - abbiamo anche una rete anti-tratta, come città di Salerno, che abbiamo attivato. Cercheremo di non far scappare le donne perché soprattutto loro appena arrivano in qualche comunità hanno, purtroppo, già indicazioni su dove andare"