Tragedia a Salerno: 42enne trovato senza vita in un torrente Indagini in corso da parte dei carabinieri

Il cadavere di un 42enne è stato rinvenuto questa mattina nell'alveo del torrente Rumaccio, in zona via Paradiso di Pastena, a Salerno. A fare la tragica scoperta è stato il proprietario del terreno che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mercatello che hanno avviato i rilievi per provare a risalire alle cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la morte non sarebbe sopraggiunta per cause violente. I familiari del 42enne - affetto da alcune patologie - nella serata di ieri avevano denunciato la scomparsa alla Questura di Salerno. Stamattina è stata fatta la tragica scoperta. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e capire quali siano state le cause del decesso.