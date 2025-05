Battipaglia, intercettata auto sospetta con all'interno cassa e champagne rubati Operazione effettuata dai carabinieri

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dei furti e garantire sicurezza in provincia di Salerno. Nelle scorse ore a Battipaglia i carabinieri hanno intercettato un'auto sospetta che, dai successivi accertamenti, è risultata rubata ed utilizzata per mettere a segno un furto in un bar. I militari, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno individuato un'Audi A3 grigia, ritenuta sospetta in quanto sprovvista di targa.

Poco dopo la vettura è stata rinvenuta abbandonata in una strada di campagna. All'interno gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto una cassa automatica e tre bottiglie di champagne. Le indagini hanno consentito di appurare che la refurtiva era stata asportata da un bar del comune di Bellizzi. Sia la cassa che le bottiglie di champagne sono state restituite al titolare. Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che l'auto utilizzata per mettere a segno il furto, era stata rubata in prededenza. Anche la vettura è stata restituita al legittimo proprietario. Sono in corso accertamenti per provare a risalire all'identità dei ladri.