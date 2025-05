Aggrediti gli operatori del SerD 2 di Salerno: pugni al vetro antisfondamento Tutto in presenza di due guardie giurate. Sul posto le forze dell'ordine

Spiacevole episodio avvenuto nei giorni scorsi alla UOC SerD 2 di Salerno. Un’aggressione avvenuta da parte di un utente al momento dell'apertura al pubblico del servizio che ha assalito verbalmente gli operatori e con una serie di pugni ha intaccato il vetro antisfondamento della seconda postazione adibita alla somministrazione dei farmaci stupefacenti, producendo allo stesso una lesione estesa.

I dettagli



Tutto ciò anche alla presenza delle due guardie giurate che hanno provato a riportare alla calma la situazione. Sono state allertate le forze dell'ordine e sul posto immediatamente sono giuste due pattuglie della Polizia che hanno redatto verbale dell'accaduto.



Disposta temporaneamente la chiusura della seconda distribuzione, considerata la diffusa lesione del vetro per tutelare pazienti e operatori e tutto ciò ha prodotto un rallentamento delle operazioni di distribuzione dei farmaci.



Tempestivamente l’Asl ha provveduto a sostituire il vetro sia per la sicurezza di tutti e sia per procedere al regolare svolgimento delle attività nel più breve tempo possibile.

La Direzione Aziendale della Asl Salerno vuole stigmatizzare l’episodio ed esprime profonda solidarietà nei confronti degli operatori del Serd e di tutto il Dipartimento.