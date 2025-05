Positano, sorpreso a coltivare cannabis: arrestato E' stato trovato in possesso di quattro piantine

Il 29 maggio, a Positano, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli dell'Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Amalfi hanno proceduto all'arresto di E.C. per li reato di "coltivazione illecita di piante di cannabis sativa". L'uomo, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro piante di cannabis sativa per un peso complessivo di circa 430 grammi.