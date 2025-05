Battipaglia, rubano 4 cellulari nello spogliatoio durante una partita di calcio I due stranieri sono stati arrestati dai carabinieri

A Battipaglia i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia hanno proceduto all'arresto di O.K. e di M.D. per li reato di "furto aggravato in concorso" in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, gli stessi, si sarebbero impossessati di quattro telefoni cellulari e danaro contante sottratti nello spogliatoio di un centro sportivo locale durante un incontro di calcio.