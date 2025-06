Escursionisti dispersi nel Salernitano, recuperati e salvati dal CNSAS Sono stati individuati in nottata e riaccompagnati sul sentiero

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) era stato allertato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri di Vallo della Lucania. Due escursionisti, dopo aver raggiunto il Rifugio Cervati avevano intrapreso una salita verso la vetta del Monte Cervati, percorrendo anche un tratto del Sentiero Italia; ad un certo punto in località Neviera, non molto distante dal Santuario della Madonna della Neve, hanno perso il sentiero e, trovandosi in zona impervia, con dirupi e salti di roccia, hanno allertato i soccorsi.

Le squadre di tecnici e sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, insieme ad una squadra del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo D.L.) e ai Carabinieri forestali di Vallo della Lucania sono partiti alla ricerca dei due escursionisti che sono stati individuati e raggiunti intorno alle 23. Fortunatamente i giovani non necessitavano di cure mediche, quindi sono stati rifocillati e riaccompagnati sul sentiero e poi fino alle loro auto. L’intervento si è concluso nelle prime ore di domenica 1 giugno.