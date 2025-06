Schianto in auto, 86enne muore in ospedale dopo due settimane d'agonia Troppo gravi le ferite riportato nell'impatto contro gli alberi

Non ce l'ha fatta Elia Garone, l'86enne di Buonabitacolo coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 17 maggio. Il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale "San Carlo" di Potenza, dov'era ricoverato.

L'auto dell'anziano era uscita fuori strada, andando a sbattere contro alcuni alberi. Sul posto le ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Trasportato in eliambulanza in ospedale, per l'86enne però non c'è stato nulla da fare.