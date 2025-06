Incendio in una villa, distrutto tutto il primo piano: abitanti evacuati Paura in località "Gromola": provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, supportati da un'autobotte del distaccamento di Eboli, sono intervenuti per domare le fiamme all'interno di una casa dov'è andato distrutto tutto il primo piano.

Dopo aver fatto evacuare temporaneamente gli abitanti della struttura, la priorità dei caschi rossi è stata la presenza dei solai in legno. Non si sono registrati feriti e le cause dell'incendio sono da valutare.