Tragedia a Montecorvino Pugliano: 11enne trovato morto nella doccia di casa Disposta l'autopsia sulla salma, indagano i carabinieri

Tragedia a Montecorvino Pugliano dove ieri sera un 11enne è stato trovato morto nella doccia di casa. A fare la drammatica scoperta i genitori che hanno lanciato l'allarme. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono rimasti per diverse ore nell'abitazione. La salma del ragazzino è stata sequestrata. Si indaga per risalire alle cause del decesso. Una morte che ha sconvolto la comunità. Vicinanza ai familiari dalla scuola frequentata dall'11enne.

Il messaggio della scuola

"Un dolore profondo attraversa i nostri cuori, una tristezza infinita ci pervade l'anima. È difficile anche poter esprimere qualcosa...

La scomparsa prematura di un nostro caro alunno ci addolora immensamente e spezza le parole in ricordi che meritano silenzio.

Ci stringiamo tutti alla famiglia e in segno di vicinanza, rispetto e affetto, tutte le attività previste per domani e i giorni a venire sono rimandate a data da destinarsi. E a te...ti immaginiamo correre ancora più veloce sulla tua bicicletta, sempre sorridente, senza ostacoli e col tuo sguardo che strappava sorrisi a tutti. Noi ti porteremo per sempre nei nostri cuori".