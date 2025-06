VIDEO. Grave incidente a Salerno: ferite due persone, chiusa la tangenziale Impatto tra auto e moto, traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla tangenziale di Salerno. L'impatto ha coinvolto un'auto ed una moto. Due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Il tamponamento è avvenuto all'altezza del chilometro 58,300.

Gli agenti della Polizia Stradale, d'intesa con il personale dell'Anas, ha disposto la chiusura della carreggiata sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sala Abbagnano e Pastena. Per consentire il deflusso, le auto che erano già incolonnate sono state fatte tornare indietro in contromano. Circolazione in tilt nella zona di Fratte e nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 del Mediterraneo.