Donna guida contromano in autostrada: la ferma la polizia stradale di Angri Era in evidente stato di confusione sulla rampa di uscita dell'A3

Un intervento tempestivo e professionale degli uomini della Polizia Stradale di Salerno ha permesso di prestare soccorso a una donna in evidente stato di confusione sulla rampa di uscita dell'autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza di Castellammare di Stabia.

I dettagli

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi, in orario serale, quando una pattuglia in servizio di vigilanza stradale ha ricevuto una segnalazione dal Centro Operativo Autostradale di Napoli riguardo la presenza di una donna che tentava di immettersi contromano sulla carreggiata autostradale.

Giunti sul posto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri hanno individuato il veicolo segnalato posizionato sulla rampa di uscita, in condizioni di potenziale pericolo, con la conducente che presentava evidenti segni di disorientamento e difficoltà cognitive.

Dopo aver messo in sicurezza l'area e la persona coinvolta, gli operatori hanno attivato le procedure di soccorso.

La donna è stata identificata e affidata ai familiari che hanno mostrato la propria riconoscenza agli agenti per la prontezza dell’azione, che ha evitato potenziali conseguenze ben più gravi, sia per la donna coinvolta che per gli altri utenti della strada.

Questo episodio ha mostrato l’importanza del coordinamento tra i Centri Operativi e le Sottosezioni Autostradali per garantire la tempestività degli interventi e l'efficacia della rete di sicurezza stradale sul territorio.