Incidente mortale in Costiera Amalfitana: uomo investito e ucciso da una moto Ennesima tragedia sulla strada statale 163 Amalfitana

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 163 Amalfitana. Ad avere la peggio è stato un pedone, travolto da una moto - guidata da un 54enne - mentre stava attraversando la strada. L'impatto è avvenuto nel comune di Amalfi, in località Vettica. Per l'uomo, un 72enne originario di Scala, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate in seguito all'investimento.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amalfi per tutti gli accertamenti del caso. L'incidente, purtroppo, riaccende il dibattito sulla sicurezza della SS 163 Amalfitana, arteria che, troppo spesso, è stata teatro di tragedie.

Soltanto poche sere fa si era verificato un altro investimento sul lungomare di Maiori, in seguito al quale erano finite in ospedale una mamma e la sua bambina di 7 anni, travolte da uno scooter. Pericoli che aumentano soprattutto durante il periodo estivo quando la statale è percorsa da migliaia di mezzi, molti dei quali guidati da turisti che conoscono poco le insidie di quella strada.