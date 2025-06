Bimbo di 9 mesi con lesioni cerebrali: "Aveva anche fratture precedenti" Il caso del piccolo ricoverato in gravissime condizioni: i genitori non hanno riferito di traumi

"Questo bambino è arrivato da noi da un altro ospedale già sedato e intubato, la tac e la risonanza magnetica hanno evidenziato gravissime lesioni cerebrali con tracce emorragiche e segni di trombosi, frattura al femore e frattura di tre costole che potrebbero essere state causate in tempi diversi". A dirlo Giuseppe Cinalli, primario di neurochirurgia del Santobono di Napoli, dov'è ricoverato il piccolo di 9 mesi originario di Vibonati.

Intervistato dalla trasmissione "Ore 14", il medico ha poi aggiunto: "Al momento non posso stabilire la data delle lesioni alle costole, che comunque sono in stato di avanzata guarigione al contrario di quella al femore, ma tutto questo sarà verificato con analisi specialistiche. I genitori del piccolo non hanno riferito alcun trauma o caduta, le sue condizioni sono estremamente gravi", il quadro tracciato dal primario.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sapri, che stanno approfondendo il contesto familiare. Il bambino è figlio di una coppia separata.