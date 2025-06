Incidente sulla Cilentana, Eboli piange Ivan: "Resterai nei cuori di tutti noi" L'impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Agropoli intorno alle 5

Un tragico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 5 lungo la strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli. A perdere la vita è stato Ivan La Monica, 32enne originario di Eboli con la passione per i motori e le due ruote. Secondo una primissima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada in maniera autonoma.

L'impatto con l'asfalto non gli ha lasciato scampo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli. Anas, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, ha disposto la chiusura del tratto che è stato riaperto intorno alle 9. Dolore nella Piana del Sele dove Ivan La Monica era molto stimato e conosciuto.

"Un figlio della nostra terra, un ragazzo straordinario, educazione da vendere ci lascia all'improvviso per un tragico incidente", il ricordo affidato ai social dalla Cum Sele. "Tutti noi ci uniamo con dolore al lutto della sua famiglia. Ciao Ivan, resterai nei cuori di tutti noi!". Tantissimi i messaggi pubblicati sulla bacheca del 32enne da amici e conoscenti, sconvolti per l'ennesima tragedia avvenuta sulle strade della provincia di Salerno.