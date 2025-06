Salerno, fiamme in tangenziale: disagi e rallentamenti Sul posto anche gli operatori di Anas per gestire la viabilità

Disagi e rallentamenti lungo la carreggiata Nord della tangenziale di Salerno per un incendio divampato a bordo strada. A prendere fuoco alcuni rifiuti e la sterpaglia. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori di Anas che hanno provveduto a gestire la viabilità per consentire alle vetture di transitare in sicurezza.

Con l'arrivo delle alte temperature, purtroppo, la provincia di Salerno è subito stata colpita dal fenomeno degli incendi. Nelle scorse ore un rogo di vaste dimensioni ha colpito il Cilento e, in particolare, il territorio di Prignano Cilento dove le fiamme hanno mandato in cenere oltre 10 ettari di macchia mediterranea e uliveti.