Bimbo di 9 mesi grave a Napoli, imminente svolta nelle indagini Al vaglio quell'ora in cui è rimasto solo con compagno madre

Si avvicina la svolta nelle indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro che puntano a chiarire cosa sia accaduto al bimbo di 9 mesi di Vibonati, da venerdì scorso ricoverato, in gravissime condizioni, nell'ospedale Santobono di Napoli.

Le indagini

Al vaglio degli inquirenti i video acquisiti dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona circostante l'abitazione in cui il bimbo, la madre e il compagno di quest'ultima vivono, all'interno del villaggio Le Ginestre, in via del Mare, a Villammare, frazione marina di Vibonati, in provincia di Salerno. Secondo quanto si è appreso, l'attenzione degli investigatori si sta concentrando nel lasso temporale che va dalle 12.15 alle 13.15 di giovedì scorso: nel corso di quell'ora il piccolo sarebbe rimasto solo in casa con il compagno della madre.

I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni, tra cui figurano il padre del bambino e alcune persone dell'ambiente familiare e scolastico. Le condizioni del piccolo, giunto a Napoli in eliambulanza, sono definite stabili ma purtroppo estremamente critiche: la prognosi è ancora riservata a causa del grave quadro neurologico e delle diverse lesioni fisiche riscontrate dai sanitari.