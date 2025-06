Paura a Salerno, sparatoria nel quartiere di Torrione Ferita una persona, sul posto i carabinieri

Paura nella serata di oggi nel quartiere di Torrione a Salerno, per una sparatoria verificatasi in via Galloppo.

I dettagli

Un uomo di 48 anni sarebbe rimasto ferito da diversi colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi di un bar, sarebbe stato raggiunto dai proiettili ad un gluteo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che hanno condotto il 48enne in ospedale, al Ruggi D'Aragona. Le sue condizioni non sono gravi.

I militari stanno effettuando i rilievi e raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento degli spari. E' caccia all'aggressore, da una prima ricostruzione pare che siano entrati in azione persone a bordo di due motorini.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli