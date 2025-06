Carcere di Fuorni detenuto salva un compagno dal suicidio Lo hanno reso noto il padre del ragazzo e il garante Ciambriello

Un drammatico episodio si è verificato presso la casa circondariale di Fuorni (Salerno), dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. Provvidenziale è stato l’intervento di un altro detenuto, F.D., che con prontezza è riuscito a evitare la tragedia salvando il compagno di cella.

A dare notizia del gesto è il Signor Aurelio Desiderio, padre di F.D., insieme al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Entrambi hanno voluto evidenziare l’importanza di questo gesto, che rappresenta un forte segnale di umanità all’interno di un contesto spesso dimenticato.

“È giusto che si sappia cosa accade dietro le sbarre – ha dichiarato Aurelio Desiderio– dove, oltre al dolore e alla sofferenza, esistono anche gesti di solidarietà e fratellanza che meritano di essere riconosciuti.”

Il tentativo di suicidio è stato sventato in tempo, e il detenuto coinvolto è ora sotto osservazione. Restano forti le preoccupazioni per il crescente disagio psichico nelle carceri, ma anche la consapevolezza che, grazie a persone come F.D., la speranza e l’umanità possono ancora emergere.