Salerno, due tentate rapine a Salerno: uomo entra in un bar e spara Tentato colpo anche all'area di servizio della tangenziale

Notte di follia a Salerno dove si sono consumati due tentativi di rapina. Il primo, intorno alle 2.30, si è verificato in un bar che fa angolo tra via Posidonia e piazza Caduti di Brescia. Il raid, ripreso interamente dai sistemi di videosorveglianza, è stato reso pubblico da Emanuele Avagliano, titolare dell'attività commerciale. Dalle immagini si vede un uomo che, dopo essere sceso da uno scooter, fa irruzione nel locale e, armato di pistola, chiede al titolare di consegnargli l'incasso. La reazione è istintiva: con una scopa il proprietario riesce a mettere in fuga il rapinatore che, prima di uscire dal locale, punta la pistola ed esplode un colpo di pistola. Il proiettile, fortunatamente, perfora diverse lattine e termina la sua corsa nel bancone. A quel punto l'uomo armato sale nuovamente sul motorino e si dà alla fuga.

Poco dopo un altro tentativo di rapina è stato consumato alla stazione di servizio dell'Ip lungo la tangenziale di Salerno. Anche in questo caso la reazione del dipendente è bastata per mettere in fuga il rapinatore che, però, prima di scappare ha ferito alla testa l'operatore con il calcio della pistola.

Entrambi gli episodi sono al vaglio degli agenti della Squadra Mobile che sono al lavoro per risalire all'identità del rapinatore.