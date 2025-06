Tragedia sul Lago Maggiore: perde la vita 20enne salernitano Originario di Battipaglia, potrebbe aver accusato un malore.

Battipaglia è in lutto per la scomparsa di Amine Taoufik, 20enne marocchino che ha perso la vita per annegamento nelle acque del Lago Maggiore. Il giovane, che si era trasferito da qualche anno in Lombardia, era molto noto nella città della Piana del Sele dove era cresciuto e dove tutt'ora vivono i genitori. Talento della boxe, con un passato anche da calciatore nel settore giovanile della Battipagliese, Amine è deceduto sotto gli occhi dei suoi amici.

Dopo essersi tuffato nelle acque del lago, il 20enne è inspiegabilmente andato a fondo. Chi era con lui ha immediatamente lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, consentendo il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ma il suo cuore ha smesso di battere, gettando nello sconforto un'intera comunità.