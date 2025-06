Amalfi: rubano bici elettriche e pezzi di carrozzeria, beccati In azione i carabinieri

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di A. F. e F. C., rispettivamente destinatari della misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora.

I dettagli

Agli stessi sono stati contestati i reati di furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2024, nei comuni di Maiori, Minori e Positano avrebbero rubato, in distinte occasioni e in orario notturno, 6 biciclette elettriche e le parti di carrozzeria di 3 auto parcheggiate sulla pubblica via.