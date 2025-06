Giovane mamma muore in un incidente stradale: lascia tre figli Dolore a Trentinara. Il fratello perse la vita in uno schianto con lo scooter

Non ce l'ha fatta la 38enne Antonella Cozzi, si è spenta dopo giorni di ricovero in ospedale la giovane mamma di Trentinara, era rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale avvenuto l’8 giugno in località Gromola di Capaccio Paestum. Era in auto con il marito e la figlioletta di soli tre anni quando la loro vettura ha impattato contro un albero.

Il cordoglio

Dolore nel paese originario della famiglia Trentinara. La salma della donna si trova all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Antonella Cozzi lascia la figlia di tre anni e due gemellini di pochi mesi.

Un destino tragico che si ripete nella famiglia della 38enne, il fratello morì in un incidente in motorino a soli 31 anni.