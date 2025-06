Sversa nel fiume Irno residui di scavi: denunciato titolare ditta Le acque avevano assunto una strana colorazione biancastra

Una persona è stata denunciata dai Carabinieri del nucleo Forestale di Salerno che indagano sulla colorazione biancastra assunta dalle acque del fiume Irno nei giorni scorsi.

I dettagli

Si tratta del responsabile della ditta di trivellazioni per la realizzazione di alcuni piloni, che avrebbe sversato i residui degli scavi nell'alveo del fiume Irno facendo assumere alle acque la particolare colorazione, segnalata in una articolo di stampa pubblicato da "Salerno Notizie". I Carabinieri del nucleo Forestale di Salerno hanno denunciato il titolare della ditta alla Procura di Salerno per distruzione di bellezze naturali ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata