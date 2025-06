Parcheggiatori abusivi, linea dura a Salerno: Daspo e allontanamenti Appello del questore: “Avvisate le forze dell’ordine”

La Questura di Salerno, in linea con le politiche di tutela della sicurezza e del decoro urbano, ha intensificato le attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in aree sensibili della città.

I controlli hanno interessato non solo le vie dello shopping cittadino, ma anche le piazze della città, tra cui Piazza Amendola e altri luoghi preferiti dai parcheggiatori abusivi. L'obiettivo è quello di proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, che sono spesso

costretti a pagare somme di denaro per parcheggiare in aree non autorizzate.

Si segnala, al riguardo, che negli ultimi giorni sono stati sanzionati diversi soggetti coinvolti in tali attività di parcheggio illecito, spesso accompagnate da comportamenti

molesti o intimidatori nei confronti dei cittadini e dei commercianti.

Nella serata di domenica 20 giugno, sono state denunciate tre persone – già

interessate da DASPO urbano -individuate nei pressi dello stadio Arechi, mentre nei confronti di altri due soggetti controllati si è proceduto all’adozione dell’ordine di allontanamento.

Il Questore della provincia di Salerno ringrazia i tanti cittadini che hanno avvertito della presenza dei parcheggiatori tramite l’applicazione YouPol o chiamando direttamente il numero unico 112, invitandoli a segnalarere tutte le situazioni sospette

o di disturbo alle autorità competenti, affinché si possa intervenire tempestivamente e garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti.