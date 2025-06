Sequestrato villaggio abusivo in area protetta del parco del Cilento La struttura era in corso di realizzazione a Marina di Camerota

Un villaggio turistico abusivo e' stato sequestrato nel Parco nazionale del Cilento nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania.

I dettagli

I carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza della struttura, che era in corso di realizzazione, a Marina di Camerota, a ridosso della linea di costa. Si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico, che rientra nella perimetrazione del Parco ed e' sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Per gli investigatori, proprio li' sarebbe stata in corso d'opera la realizzazione di una lottizzazione abusiva attraverso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale di un preesistente edificiio di circa 8.200 metri quadrati.

Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state realizzate 66 unita' immobiliari autonome in cemento armato, tra cui abitazioni, negozi, depositi e posti auto coperti con pensiline, "dichiaratamente aventi - spiega in una nota il procuratore di Vallo della Lucania, Francesco Rotondo - destinazione abitativa e commerciale in sostituzione delle precedenti strutture esistenti nel villaggio turistico".