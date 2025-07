Incidente mortale ad Angri: perde la vita un uomo di Nocera Superiore Due i feriti nel violento impatto dell'auto contro un camion

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi ad Angri. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'auto e un mezzo pesante, è successo in via Taurano, in una zona rurale.

I dettagli

La vittima è un uomo di Nocera Superiore: Giuseppe Senatore. Era a bordo della vettura guidata da un'altra persona, inutili i soccorsi, è deceduto in ospedale.

Il conducente dell'auto e del camion della nettezza urbana che si sono scontrati sono feriti ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri. Al via le indagini per chiarire la dinamica del tragico scontro.