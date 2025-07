Maxi incendio in Basilicata: vigili del fuoco anche da Salerno Partita la Colonna Mobile Regionale

I Vigili del Fuoco di Salerno sono partiti ieri in supporto alla popolazione di Metaponto, in Basilicata, colpita dal vasto incendio che ha interessato una pineta a Matera.

I dettagli

Da Salerno ieri è partita la Colonna Mobile Regionale in assetto "antincendio boschivo" per supportare i colleghi e la gente del paese in provincia di Matera che è stata colpita da due enormi incendi. Le fiamme hanno minacciato alcuni villaggi turistici, che sono stati evacuati, mentre le autorità locali hanno intimato alla popolazione di non uscire di casa.