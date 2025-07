Operazione interforze a Salerno: sequestro di droga, controllate 83 persone Espulso un irregolare per furti in abitazione

La Questura di Salerno nella serata del 9 luglio, ha condotto una vasta operazione ad alto impatto nel Comune e nell'area provinciale di Salerno, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità diffusa. L'intervento, caratterizzato da servizi straordinari di controllo del territorio, è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

L'operazione

L'operazione, ritenuta di particolare rilevanza per la sicurezza delle zone interessate, ha visto la sinergica collaborazione della Polizia di Stato - con l'impiego di equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) e della Squadra Mobile - con l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, garantendo così una capillare presenza sul territorio. L'impegno costante delle Autorità nel garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini si è tradotto in azioni mirate a migliorare e incrementare la percezione della sicurezza pubblica, conseguendo, con l’operazione in argomento i seguenti risultati: - Persone controllate: 83 (di cui 21 con precedenti di polizia) - Veicoli controllati: 37 - Verbali per infrazione al Codice della Strada: 1 - Sequestro di sostanza stupefacente: 2 sigarette già preparate contenenti marijuana.

È stato anche fermato ed individuato un cittadino marocchino, che risultava non in regola con il permesso di soggiorno e gravato da diversi precedenti di polizia, in particolare per i reati di furto in abitazione. Al termine delle operazioni di identificazione è stato accompagnamento presso il CPR di San Gervasio per la successiva espulsione dal territorio nazionale. La Polizia di Stato, con l'operazione “alto impatto”, ribadisce il proprio impegno costante e incisivo nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni delittuosi sul territorio della provincia di Salerno. L'azione congiunta delle forze dell'ordine, guidata dalla Questura di Salerno, mira a garantire ai cittadini la tranquillità e un efficace presidio sul territorio.