Tragedia a Policastro: uomo si sente male in mare e muore Stava facendo il bagno a pochi metri dalla riva

Tragedia a Policastro, un turista ha perso la vita mentre faceva il bagno a mare. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che il 70enne sia stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

I dettagli

A far scattare l'allarme la moglie che non lo vedeva rientrare in spiaggia. E' così intervenuto il bagnino dello stabilimento ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di rianimarlo. Il 70enne è deceduto a riva, nonostante l'intervento dei sanitari del 118.