Salerno, palpeggia una minorenne a lungomare: arrestato marocchino Provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato

Un cittadino marocchino è stato tratto in arresto dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, avrebbe palpeggiato con insistenza una ragazza minorenne. Il fatto è avvenuto nel centro cittadino, in zona lungomare. A far scattare l'allarme è stata la stessa ragazza. Il personale di polizia, già presente in zona per i controlli del concerto andato in scena in piazza della Libertà, ha individuato e fermato il marocchino, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.