Rogo nell'area collinare di Casal Velino: in fiamme un ettaro di vegetazione Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di domenica ha interessato un'ampia area collinare nel territorio di Casal Velino, in provincia di Salerno.

I dettagli

Le fiamme hanno bruciato circa un ettaro di vegetazione mediterranea nella zona di San Giorgio, minacciando anche alcune abitazioni e lambendo un tratto della viabilità locale. L'allarme è stato lanciato dalle guardie ambientali del posto, attivando immediatamente le procedure previste per le emergenze boschive.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, supportati dalle squadre della Comunità Montana Alento-Monte Stella. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore a causa del vento e della natura impervia dell'area interessata. Accertamenti in corso per chiarire l'origine del rogo.