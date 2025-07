Palinuro, paura in mare per mamma e figlio: salvati dal bagnino Erano stati portati a largo dalla corrente

Paura questa mattina a Palinuro dove una donna e suo figlio sono stati trascinati a largo dalla corrente. È accaduto in località Saline. Nonostante la bandiera rossa fosse esposta, i due si sono tuffati in acqua, andando in difficoltà a causa del mare in burrasca e della forte risacca che li ha spinti a largo. Il bagnino dello stabilimento è intervenuto e li ha riportati a riva. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. I due, sotto choc ma in buone condizioni, sono stati assistiti sul posto.