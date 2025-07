Cava de' Tirreni: 40enne accoltella la moglie e tenta il suicidio La donna è stata colpita più volte all'addome con un coltello

Paura nella notte a Cava de' Tirreni, nella frazione di Santa Lucia, dove un 40enne ha accoltellato più volte la moglie all'addome, tentando poi di togliersi la vita con un taglio alla gola.

I dettagli

La donna, una 35enne, è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Santa Maria dell'Olmo dove è stata operata d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi. L'uomo è stato condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.