Tentato femminicidio di Cava: i figli della coppia in casa durante l'aggressione La bambina di 11 anni svegliata dalle urla, con lei anche il fratellino di 3 anni

E' piombato il silenzio sulla villetta della frazione Santa Lucia, a Cava de' Tirreni, quando l'alba ha spazzato via l'orrore della notte. Intorno all'1.30 il 40enne R.V. ha colpito più volte con un coltello la moglie, mentre lei dormiva, sopraffatta da 7 fendenti.

La ricostruzione



Le urla della donna avrebbero svegliato la figlia più grande della coppia, una bimba di soli 11 anni. In casa in quel momento c'era anche il fratellino di tre anni. I bambini, si presume, siano stati involontari testimoni della follia del padre che poi ha tentato, senza riuscirci, di togliersi la vita.

L'abitazione, in aperta campagna, tra campi e ulivi, fa parte di una palazzina a due piani dove vivono anche i genitori dell'aggressore, travolti loro malgrado dal dramma che si è consumato in pochi attimi. Richiamati dalle grida. Sulla vicenda intanto indaga la polizia che solo nella tarda mattinata di oggi ha lasciato la casa.

Si scava nella vita della coppia. Pare che in pochi sapessero che i due si stavano separando. Forse la scintilla che ha scatenato la violenza del 40enne è stata proprio la decisione della moglie di porre fine al matrimonio. Ora la donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Cava de' Tirreni. Lui al Ruggi D'Aragona di Salerno. I figli affidati ai familiari, in cerca di una serenità ormai difficile da trovare.