Battipaglia: arrestato un minorenne per rissa e lesioni a pubblico ufficiale Avrebbe preso a pugni un poliziotto, colpendolo all'occhio destro

Il 12 luglio personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Distaccato di Battipaglia ha arrestato un minore egiziano. Il ragazzo si sarebbe reso responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rissa.

I dettagli

Gli agenti di Polizia, intervenuti presso la comunità per minori “Obiettivo Futuro” di Battipaglia, a seguito di una segnalazione relativa a una rissa in corso tra alcuni ospiti della struttura, hanno proceduto ad identificare tra i partecipanti alla rissa i minori S.M.A.M. e K.A., mentre un terzo soggetto, identificato successivamente come E.B.A., si era già allontanato prima dell’arrivo della Polizia.

Durante le attività di accertamento, il minore S.M.A.M. avrebbe assunto un atteggiamento arrogante e provocatorio nei confronti degli operatori, rifiutandosi di collaborare e scagliandosi con violenza contro uno degli agenti, sferrandogli un violento pugno all’occhio destro. In considerazione della forte resistenza attiva dello straniero, si è reso necessario l’intervento di un’altra pattuglia di polizia e grazie al cui ausilio si riusciva ad immobilizzare il cittadino egiziano. Veniva, pertanto, tratto in arresto e disposto dal Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno, la traduzione presso il CPA dei minori di Napoli.