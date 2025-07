Vietri sul Mare, 15enne si tuffa e batte la testa: è grave al "Ruggi" Il ragazzo è ricoverato in Rianimazione

È ricoverato nel reparto di Rianimazione del "Ruggi" il 15enne di Cava de' Tirreni che domenica si è infortunato in spiaggia a Vietri sul Mare. A seguito di un tuffo ha urtato violentemente la testa, riportando una frattura cervicale. Il giovane, che è intubato, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici nella speranza di ottenere un recupero completo delle funzioni motorie.

L'incidente, tra l'altro, si è verificato poche ore prima di quello avvenuto al Fiordo di Furore e che ha coinvolto una 45enne americana. La turista, lanciatasi da circa 30 metri di altezza, ha riportato una compressione midollare da trauma ed è ricoverata in Neurochirurgia all'ospedale di Salerno.