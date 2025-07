Paura a Positano: incendio lambisce l’hotel San Pietro Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio a Positano, nei pressi dell’hotel San Pietro. Le fiamme, secondo una primissima ricostruzione, avrebbero interessato le sterpaglie che si trovano sul costone sottostante la struttura alberghiera. Al momento non è chiaro se e in che modo l’hotel sia stato raggiunto dalle fiamme. La situazione, in ogni caso, è tornata alla normalità nel giro di poco, grazie all’intervento del personale dell’albergo e dei vigili del fuoco. Le immagini di quanto accaduto sono diventate ben presto virali facendo il giro del web.Ma