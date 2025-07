Salerno: la polizia arresta un minore per detenzione e spaccio di stupefacenti Il giovane sorpreso a via Irno mentre cedeva una dose di cocaina

Nel pomeriggio di ieri 17 luglio 2025 personale della Squadra Mobile di Salerno ha arrestato in flagranza di reato un minore, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane sarebbe stato sorpreso in Via Irno a Salerno nell’atto di cedere una dose di cocaina a un acquirente straniero.

I dettagli

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire 28 involucri contenenti cocaina e 24 involucri contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni, il ragazzo è stato collocato nel Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Napoli, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolte dalla Questura di Salerno nel territorio cittadino