Grosso incendio di pneumatici e oli a Bellizzi: intervengono i vigili del fuoco In fiamme un deposito di container

Un grosso incendio è divampato, per cause ancora da accertare, a Bellizzi, in via dell'Artigianato.

I dettagli

In fiamme un deposito di container con all'interno pneumatici e oli. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con la squadra di Eboli supportata da tre autobotti.