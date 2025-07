Salerno, lite in spiaggia: sotto gli ombrelloni arrivano carabinieri e polizia E' accaduto nella zona orientale

Si sono vissuti istanti di tensione nel pomeriggio in uno stabilimento balneare della zona orientale di Salerno. Per cause ancora sconosciute, un gruppo di persone ha iniziato a litigare, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato ed una gazzella dei carabinieri che hanno provveduto a ricostruire quanto accaduto, riportando la calma in spiaggia.