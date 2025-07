Montecorvino Rovella: arrestato un uomo per detenzione illegale di armi In azione i carabinieri

Il 18 luglio a Montecorvino Rovella i carabinieri hanno arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e munizioni.

I dettagli

L'uomo. V. I. queste le sue iniziali, sebbene non in possesso di un titolo di polizia per la detenzione di armi sarebbe stato individuato nella disponibilità di una pistola e varie munizioni.